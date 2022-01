La definizione e la soluzione di: Massiccio delle Dolomiti, a sud est di Cortina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SORAPIS

Significato/Curiosità : Massiccio delle Dolomiti, a sud est di Cortina

Tofane (reindirizzamento da Gruppo delle Tofane) sono un Massiccio montuoso della catena delle Dolomiti orientali (Dolomiti Ampezzane), a ovest di Cortina d'Ampezzo e a nord ovest di San Vito di Cadore ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

