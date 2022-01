La definizione e la soluzione di: II... in tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DER

Significato/Curiosità : II... in tedesco

Guglielmo II di Germania ultimo imperatore tedesco (in tedesco: Deutscher Kaiser) e il nono e ultimo re di Prussia (in tedesco: König von Preußen). Guglielmo II rimase sul trono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

