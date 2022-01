La definizione e la soluzione di: Hanno le dita ma non le unghie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUANTI

Significato/Curiosità : Hanno le dita ma non le unghie

Unghia stabilità strutturale delle dita e limitare l'usura delle estremità a contatto del terreno. Le varie forme di unghie Hanno nomi differenti a seconda delle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

