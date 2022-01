La definizione e la soluzione di: Hanno il corpo diviso in segmenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INSETTI

Significato/Curiosità : Hanno il corpo diviso in segmenti

Fegato (sezione segmenti epatici) ulteriormente diviso in 1-4 segmenti, per un totale di nove segmenti, che vengono convenzionalmente indicati con il corrispondente numero romano. I segmenti sono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

hanno tutti poteri speciali; Non hanno credenze religiose; hanno più spine che fiori; Le hanno gazze e stame; In corpo tra due uguali; Il corpo dell aereo; Il corpo dell aereo; Gli alimenti le danno al corpo ; È diviso in posti auto; Sottile parete diviso ria; "Five"... diviso "fìve"; VI diviso III;