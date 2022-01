La definizione e la soluzione di: I grossi camion lo sono della strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BISONTI

Significato/Curiosità : I grossi camion lo sono della strada

Autocarro (reindirizzamento da camion) Disambiguazione – "camion" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi camion (disambigua). L'autocarro (o camion) è un veicolo in grado di trasportare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con grossi; camion; sono; della; strada; grossi cavi di fissaggio; grossi pesci di mare; Uccello rampicante con il becco grossi ssimo; grossi pachidermi; Marca italiana di camion ; camion cini per trasporti leggeri; I pavimenti dei camion ; Tirate giù dal camion ; sono elencate in pagella; sono quattordici nel sonetto; L Ennio di tante colonne sono re; sono della stessa epoca; Il preoccupante aumento della temperatura della Terra; __ Schwarzenegger: e stato Governatore della California; Un colpo della Polizia; La trafila della pratica; I lavori autostrada li causano quello del traffico; La strada romana che collegava Padova ad Aquileia; strada bianca non asfaltata; Cura la rete strada le; Cerca nelle Definizioni