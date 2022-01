La definizione e la soluzione di: Gli difetta la statura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NANO

Significato/Curiosità : Gli difetta la statura

Osteogenesi imperfetta blu, bassa statura, possibile perdita dell'udito, dentinogenesi imperfetta comune. Tipo I: la forma clinicamente meno grave, con statura normale o poco ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con difetta; statura; difetta no al misero; difetta al ritardatario; difetta ai duri di orecchio; Non difetta no in statura; Elevato di statura ; Elevata di statura ; È piccola di statura ; Molto elevato di statura ; Cerca nelle Definizioni