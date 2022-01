La definizione e la soluzione di: Gioco di parole... francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CALEMBOUR

Significato/Curiosità : Gioco di parole... francese

Calembour (categoria Giochi di parole) termine originario della lingua francese, che indica un particolare Gioco di parole, basato sull'omofonia di parole che si pronunciano in maniera identica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

