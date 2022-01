La definizione e la soluzione di: Gioca in calzoncini bianchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TENNISTA

Significato/Curiosità : Gioca in calzoncini bianchi

Club Social y Deportivo Colo-Colo Libertadores, nel 1991. La squadra veste solitamente maglia bianca, calzoncini neri e calzettoni bianchi ed è conosciuta coi soprannomi di Cacique, Albos ed Eterno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

