La definizione e la soluzione di: Fisico sovietico, premio Nobel per la pace 75. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SACHAROV

Significato/Curiosità : Fisico sovietico, premio Nobel per la pace 75

Linus Pauling (categoria Vincitori del premio Nobel per la pace) premi Nobel, per la chimica nel 1954 e per la pace nel 1962. Le altre personalità che hanno ricevuto due premi Nobel sono Marie Curie (fisica e chimica) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

