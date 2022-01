La definizione e la soluzione di: Ha il filo ma non è un ago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RASOIO

Significato/Curiosità : Ha il filo ma non e un ago

Ago, filo e nodo Ago, filo e nodo è una scultura in due parti creata dai coniugi Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen. L'opera è posta in piazzale Cadorna, punto cruciale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

