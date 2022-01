La definizione e la soluzione di: Vi si fa fermentare il latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : YOGURTIERA

Significato/Curiosità : Vi si fa fermentare il latte

Surströmming vengono pescate in primavera, quando stanno per riprodursi. Il pesce viene lasciato fermentare in barili per uno o due mesi, poi viene inscatolato con una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con fermentare; latte; Un elettrodomestico in cui si fa fermentare il latte; Recipienti per far fermentare il mosto; Il fermentare della pasta; Cantine in cui il vino viene fatto fermentare ; Produttrice di latte ; Forniscono il latte per molti saporiti formaggi; Si intingono nel latte ; Si forma sul latte ; Cerca nelle Definizioni