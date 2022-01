La definizione e la soluzione di: Fasciati al Pronto Soccorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BENDATI

Significato/Curiosità : Fasciati al Pronto Soccorso

Episodi di Carabinieri (prima stagione) (sezione Pronto, Alice) telefono. Dopo l'ennesima violenza la signora Mori viene ricoverata al Pronto Soccorso e operata. Alice trova il letto insanguinato della madre, scappa di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con fasciati; pronto; soccorso; Impavido, pronto a rischiare; Lo è il frutto pronto per essere colto; pronto a dare schiaffoni; pronto per la lavatrice; soccorso portato a chi si trova in pericolo; Sfreccia nel traffico per dare soccorso medico; Svolge servizi di soccorso stradale; Chi lo lancia chiede soccorso ; Cerca nelle Definizioni