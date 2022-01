La definizione e la soluzione di: Si esprime in una cabina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ELETTORE

Significato/Curiosità : Si esprime in una cabina

Scheda elettorale indicando, con un segno (in genere una croce) la propria scelta. Il voto avviene in una cabina (solitamente detta cabina elettorale), o in un qualsiasi altro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

