La definizione e la soluzione di: Fa esplodere per sdegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IRA

Significato/Curiosità : Fa esplodere per sdegno

Vogliamo i colonnelli greci. Milano: un ordigno esplosivo fa crollare la Madonnina del duomo di Milano, scatenando un'ondata di sdegno in tutto il Paese e all'estero. L'attentato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con esplodere; sdegno; Fa esplodere il provocato; Non riuscire più a trattenersi, esplodere ; esplodere ... di salute; Fa esplodere chi non si domina; Pieno di sdegno ; Si morde per lo sdegno ; sdegno se ed orgogliose; Li accende lo sdegno ; Cerca nelle Definizioni