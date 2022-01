La definizione e la soluzione di: Se esplode fa pochi danni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : ATOMICA ANTITESI

Significato/Curiosità : Se esplode fa pochi danni

1984 Penisola di Kola: in una base militare sovietica, esplode un arsenale missilistico causando danni la cui entità non è certa. 5 maggio: la Svezia vince ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con esplode; pochi; danni; Fa esplode re per sdegno; Fa esplode re il provocato; Quella delle matite non esplode ; Una stella che esplode ; Un abitazione costruibile in pochi minuti; Invecchiano in pochi anni; Un pochi no di vino; Riservato a pochi ; Pagare i danni ; Valutano i danni ; danni alla nave; Risarcire i danni ; Cerca nelle Definizioni