La definizione e la soluzione di: Dolce preparato con panna montata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MOUSSE

Significato/Curiosità : Dolce preparato con panna montata

Cheesecake (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagine) base per simulare la stessa consistenza. Di solito è servita con marmellata e panna montata. Esistono diversi tipi regionali di ostkaka. La cheesecake tedesca ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

