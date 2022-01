La definizione e la soluzione di: Coppia di vocali da pronunciare separatamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IATO

Significato/Curiosità : Coppia di vocali da pronunciare separatamente

Fonologia della lingua ceca (sezione vocali) Generalmente viene ritenuto che il sistema delle vocali lunghe sia simmetrico con il sistema delle vocali corte, anche se il fonema /o?/ si trova quasi esclusivamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

