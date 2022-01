La definizione e la soluzione di: Le colpe per il confessore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PECCATI

Significato/Curiosità : Le colpe per il confessore

Indulgenza (sezione colpe e meriti: il tesoro della Chiesa) di perdono. L'indulgenza in questa fase è ad personam: il confessore o il vescovo alleviano le penitenze di questa o quella persona ben precisa a fronte ...

