La definizione e la soluzione di: Cesta per pescare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NASSA

Significato/Curiosità : Cesta per pescare

Inthas formati per svolgere quest'attività sulle acque del Lago Inle imparando anche a remare con i piedi. Usano uno strumento curioso per pescare; una Cesta conica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con cesta; pescare; cesta di vimini usata dai pescatori; cesta di vimini; Cambiano la cesta in cassa; La cesta per le aragoste; Filo per pescare ; Ceste per pescare aragoste; Uccello che si tuffa in mare per pescare ; Un filo per pescare ; Cerca nelle Definizioni