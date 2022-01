La definizione e la soluzione di: Centro religioso dell Iran. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : QOM

Significato/Curiosità : Centro religioso dell Iran

Ali Khamenei (categoria Presidenti dell'Iran) ???????? (Mashhad, 19 aprile 1939), è un politico e religioso Iraniano. È l'attuale Guida Suprema dell'Iran, di cui è stato Presidente dal 1981 al 1989, nonché ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

