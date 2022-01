La definizione e la soluzione di: Cavallo dalla coda nera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROANO

Significato/Curiosità : Cavallo dalla coda nera

Quarter Horse (categoria Senza fonti - cavalli) testa che sulle zampe; può avere coda e criniera nera, rossa o bionda. Palomino: mantello biondo dorato, criniera e coda bianche. Isabella: nella monta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

