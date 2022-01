La definizione e la soluzione di: L autore del romanzo Cent anni di solitudine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : GARCIA MARQUEZ

Significato/Curiosità : L autore del romanzo Cent anni di solitudine

Cent'anni di solitudine Modena City Ramblers, vedi Cent'anni di solitudine (EP). Cent'anni di solitudine (Cien años de soledad) è un romanzo del 1967 del Premio Nobel colombiano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

