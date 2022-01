La definizione e la soluzione di: Auto vecchie e ormai a pezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ROTTAMI

Significato/Curiosità : Auto vecchie e ormai a pezzi

Altre definizioni con auto; vecchie; ormai; pezzi; I lavori auto stradali causano quello del traffico; Antica Casa torinese d auto ; L auto re del romanzo Cent anni di solitudine; Un elemento espressivo tipico di un auto re; Automobili vecchie e malridotte; Case per vecchie tti; Alimentava le vecchie locomotive; Quelle vecchie in passato hanno avuto successo; Un bovino ormai estinto; ormai ... alla fine; ormai stabilita; Un sistema di misura, ormai non più usato, noto ai fotografi; pezzi duri di pane; L unione di pezzi durante la lavorazione; Punto nel quale due pezzi di legno s incastrano; pezzi mal riusciti; Cerca nelle Definizioni