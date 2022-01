La definizione e la soluzione di: Antico strumento musicale a tastiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CLAVICORDO

Significato/Curiosità : Antico strumento musicale a tastiera

strumento a tastiera Uno strumento a tastiera è un tipo di strumento musicale suonato usando una tastiera, che è una fila di leve premute con le dita. I più comuni sono il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

