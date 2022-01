La definizione e la soluzione di: Allievo Sottufficiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Allievo Sottufficiale

Scuola sottufficiali dell'Esercito Italiano a Viterbo. Dal 1965 al 1995 come Scuola allievi sottufficiali ha ospitato 77 corsi AS (Allievo Sottufficiale). I 77 corsi AS prevedevano un corso basico ...