Si usano con gi scarponi.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SCI

Altre definizioni con usano; scarponi; Si usano poco in salita; S usano per il pesto; Causano pensieri; Non lo usano i barbuti; scarponi impermeabili; Diffusa marca francese di sci e scarponi ; scarponi in pelle di origine militare; Tengono agganciati gli scarponi agli sci;