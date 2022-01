La definizione e la soluzione di: Una sigla su treni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : FS

Significato/Curiosità : Una sigla su treni

Treno regionale (Italia) (reindirizzamento da treni regionali) (individuato dalla sigla R o REG sull'orario ferroviario) è una categoria di servizio dei treni. I treni regionali effettuano servizio all'interno di una medesima ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

