La definizione e la soluzione di: Una bottiglia per conservare caldi o freddi i liquidi che contiene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TERMOS

Significato/Curiosità : Una bottiglia per conservare caldi o freddi i liquidi che contiene

Vino bianco (sezione I vitigni) provenienza: bottiglia di Bordeaux (Bordolese) bottiglia della Borgogna (Borgognona) Bottiglie di Champagne (Champagnotte) bottiglia dell’Alsazia (Flauto o Alsaziana) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con bottiglia; conservare; caldi; freddi; liquidi; contiene; In una normale bottiglia di vino ce n è meno di uno; Una bottiglia da dinamitardi; bottiglia per vini rossi pregiati; Una temuta bottiglia ; Le batterie da conservare ; Quella alimentare serve per conservare il cibo; Un modo di conservare i cetrioli; Lo vuole conservare chi non si firma; Si applicano caldi ; caldi ssime; Un laboratorio... coi ferri caldi ; Tengono caldi i piedi; freddi e severi; Guarniscono piatti freddi ; La paura li genera freddi ; Quando è frizzante, è freddi na!; liquidi che... non bagnano; La scienza che si occupa dei liquidi ; Inserire liquidi in boccette; Serbatoio per liquidi ; contiene la molla motrice di certi orologi; contiene la piena; Le contiene la pisside; contiene le informazioni genetiche di ogni organismo; Cerca nelle Definizioni