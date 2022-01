La definizione e la soluzione di: Teatro lirico napoletano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SAN CARLO

Significato/Curiosità : Teatro lirico napoletano

Dialetto napoletano l'omonima lingua di cui fa parte questo dialetto, vedi Lingua napoletana. Il dialetto napoletano (napulitano) è una variante diatopica del gruppo italiano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

