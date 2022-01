La definizione e la soluzione di: Stato insulare con capitale Port of Spain. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : TRINIDAD E TOBAGO

Significato/Curiosità : Stato insulare con capitale Port of Spain

Trinidad e Tobago (categoria Voci con codice VIAF) of Trinidad and Tobago), è uno Stato insulare dell'America centrale caraibica, di 5.128 km² e 1.222.363 abitanti censiti nel 2015 e con capitale Port ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con stato; insulare; capitale; port; spain; stato d animo... esotico; È stato insignito d un titolo onorifico abbreviazione; È stato insignito d un titolo onorifico abbreviazione; Consiglio di stato ; Stato insulare nordeuropeo con capitale Dublino; Lo Stato insulare del golfo Persico con Manama; Stato insulare europeo; La regione insulare con Cagliari e Sassari; La sua capitale è Monaco; Paolo che ha diretto il film Il capitale umano; Lo Stato asiatico che ha per capitale Damasco; Fu capitale della provincia romana della Siria; port a in vari teatri; Riport are fatti; Le port e nelle mura dell antica Troia; Squadra di calcio port oghese; Cerca nelle Definizioni