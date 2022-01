La definizione e la soluzione di: Si sente a pancia vuota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FAME

Significato/Curiosità : Si sente a pancia vuota

Altre definizioni con sente; pancia; vuota; Si sente con il naso; Donna che teme la sente nza del giudice; Non essere presente ; Si risente spesso in montagna; Il buco nella pancia ; Lo è uno che ha la pancia vuota; Sembra il bottone della pancia ; II... buco nella pancia ; Lo si alza per vuota rlo; L ha vuota chi è a digiuno; Lo si vuota spifferando tutto; Lo è uno che ha la pancia vuota ; Cerca nelle Definizioni