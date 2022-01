La definizione e la soluzione di: Riportati nella pienezza dei propri poteri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : REINTEGRATI

Significato/Curiosità : Riportati nella pienezza dei propri poteri

Anarchia (sezione Organizzazione e potere) sociologo francese Pierre-Joseph Proudhon nella prima metà del XIX secolo, affondando idealmente in concetti propri del pensiero di autori quali l'umanista ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

riportati una seconda volta al punto più basso; riportati a una certa vitalità; riportati in salute; Il faraone sepolto nella più grande delle piramidi; Limitati nella durata; Scorre nella clessidra; Sono uguali nella carica; propri o di una antica città punica... come un Catone; È data in affitto dalla banca ai propri clienti; propri di una stagione; Si confessa la propri a; Esigui come certi poteri ; Tiberio, ritiratosi a Capri, gli lasciò pieni poteri ; Conferiscono super poteri a Super Pippo; E' dotato di poteri speciali;