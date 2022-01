La definizione e la soluzione di: Relativo a... questa valle di lacrime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TERRESTRE

Significato/Curiosità : Relativo a... questa valle di lacrime

Val Seriana (reindirizzamento da valle Seriana) Seriàna in dialetto bergamasco) è una valle alpina corrispondente al bacino idrico del fiume Serio in provincia di Bergamo, in Lombardia. Lunga 55 km si ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con relativo; questa; valle; lacrime; relativo al cuore e ai vasi sanguigni; relativo all impero di Zenone e Giustiniano; relativo alla flotta; relativo all estremo nord; questa in tre lettere; La ruggine era ritenuta causa di questa malattia; questa mattina; La fabbrica ILVA si trova in questa città; Fondo di valle ; Un tipo di cavalle tto per la cinepresa; La valle dell Oglio; Antico cavalle ggero; Versano le prime lacrime ; L antibatterico nelle lacrime ; Scoppiare in lacrime ; Per loro il mondo è una valle di lacrime ; Cerca nelle Definizioni