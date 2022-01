La definizione e la soluzione di: Pronunciare in modo chiaro e distinto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ARTICOLARE

Significato/Curiosità : Pronunciare in modo chiaro e distinto

Yeísmo (sezione Lo yeísmo in altre lingue) Lo yeísmo è un cambio fonetico che consiste nel Pronunciare allo stesso modo "y" (/??/ o [??]~[???]~[?]~[?]~[?]) e il digramma "ll" (/?/). Precisamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

pronunciare male le parole; pronunciare male le parole e non farsi capire; pronunciare male; pronunciare malamente; Invernale in modo letterario; modo di camminare di una persona; Sugo con carne e pomodo ro; Fatti in questo modo ; chiaro , scontato; Si fa chiaro all alba; Le ultime in chiaro ; Colorati d azzurro chiaro ; È contraddistinto da un insegna; Fine, di buon gusto, distinto ; distinto e raffinato; Confuso e indistinto ;