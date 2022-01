La definizione e la soluzione di: Prodotto metallico ottenuto in una prima fase intermedia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SEMILAVORATO

Significato/Curiosità : Prodotto metallico ottenuto in una prima fase intermedia

Carburo di silicio (sezione prima sintesi) Viene ottenuto per sintesi, ma esiste anche in natura sotto forma del rarissimo minerale moissanite. Ha una durezza molto elevata, intermedia tra il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

