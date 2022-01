La definizione e la soluzione di: Piccoli molluschi squisiti con gli spaghetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VONGOLE

Significato/Curiosità : Piccoli molluschi squisiti con gli spaghetti

Cucina napoletana (categoria Voci con modulo citazione e parametro coautori) tipici sono: Gli spaghetti alle vongole o ai frutti di mare (con vongole, cozze, fasolari, taratufi) I paccheri con la zuppa di pesce, con scorfani, cuocci ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con piccoli; molluschi; squisiti; spaghetti; Sono piccoli in un noto romanzo di Meneghello; piccoli roditori domestici; piccoli gruppi musicali; Dà un occhiata ai piccoli ; molluschi commestibili; molluschi ... con l osso; Lo studio dei molluschi ; Squisiti molluschi ; squisiti pesci di mare; squisiti gallinacei; squisiti molluschi; Gli squisiti frutti di Vignola; Le vongole per gli spaghetti ; I Giapponesi la usano per fare gli spaghetti ; Antenati orientali degli spaghetti ing; Sugo per spaghetti ; Cerca nelle Definizioni