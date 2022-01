La definizione e la soluzione di: Il pasto dei primi cristiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AGAPE

Significato/Curiosità : Il pasto dei primi cristiani

Persecuzione dei cristiani nell'Impero romano persecuzioni dei cristiani nell'Impero romano consistettero in atti di aggressiva intolleranza popolare e nell'assimilazione della religione cristiana ad un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con pasto; primi; cristiani; Quello pasto re è di Mozart; Il pasto consumato di sera; Resti del pasto ; Uno scenografico antipasto da feste natalizie; I primi sono sempre incerti; Non la conoscono i primi tiv; Antico procedimento per il calcolo dei numeri primi ; Associazione primi tiva; I pagani secondo i primi cristiani ; Periodo che precede il Natale per i cristiani ; Per i cristiani , peccato non considerato mortale; Gli arabi secondo i cristiani nel Medioevo;