La definizione e la soluzione di: Palma che fornisce una una fibra per spazzole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ATTALEA

Significato/Curiosità : Palma che fornisce una una fibra per spazzole

Sorghum vulgare lunghissime ed elastiche che, privata della granella, è usata per la fabbricazione di scope e spazzole. Coltura alimentare importante in Africa, America centrale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

