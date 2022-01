La definizione e la soluzione di: Il lavoro agile, detto all inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SMARTWORKING

Significato/Curiosità : Il lavoro agile, detto all inglese

Just in time (produzione) (categoria Sociologia del lavoro) “Dizionario di Economia e Finanza” – Treccani. URL consultato il March 4, 2016. Metodologia agile Kaizen Kanban CONWIP Material Requirements Planning Total ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

