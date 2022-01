La definizione e la soluzione di: Interno abbrev. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : INT

Significato/Curiosità : Interno abbrev

Mongolia Interna La Mongolia Interna (in mongolo ???? ??????; in cinese ???S, Nèi MengguP, Nei Mongol) è una regione autonoma della Cina sita nella regione settentrionale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con interno; abbrev; All interno ; Si studia all interno della filologia romanza; All interno ; Regioni interamente comprese all interno di uno Stato di cui non fanno parte; Un abbrev iazione degli indici; Celebre abbrev iazione; Organizzazione abbrev ; Matematica abbrev ; Cerca nelle Definizioni