La definizione e la soluzione di: Frutti a drupa di color rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORNIOLE

Significato/Curiosità : Frutti a drupa di color rosso

Cornus mas (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Il frutto del corniolo è una drupa (frutto carnoso) commestibile (perché edule), con la forma di una piccola oliva o ciliegia oblunga; ha un colore rosso-scarlatto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

