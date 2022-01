La definizione e la soluzione di: Estensione vocale con termine lirico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : REGISTRO

Significato/Curiosità : Estensione vocale con termine lirico

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con estensione; vocale; termine; lirico; Di grande estensione ; estensione da siti Internet; Tutta l’estensione di un Paese; Per misurarne l'estensione se ne calcolano le aree; Con una vocale in più diventa bianco; Si usa elidendo una vocale ; Complessino vocale ; Indica l intensità con cui si pronuncia una vocale ; termine inglese che indica una tecnica per arrivare nei posti alti delle pagine dei motori di ricerca; Così ha termine la partita; termine di preavviso; Delatori, calunniatori... detto con termine letterario; Teatro lirico napoletano; Spettacolo lirico ; Un componimento lirico come il Bacco in Toscana di Redi, il poeta aretino del 600; Romantico, lirico ; Cerca nelle Definizioni