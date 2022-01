La definizione e la soluzione di: Fu costituita dall unione di Oneglia e Porto Maurizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IMPERIA

Significato/Curiosità : Fu costituita dall unione di Oneglia e Porto Maurizio

Imperia (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Piani, Poggi, Torrazza e Costa d'Oneglia. L'odierno centro urbano di Imperia comprende gli abitati di Porto Maurizio e Oneglia (che a sua volta comprende ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

