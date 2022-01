La definizione e la soluzione di: Caratterizza chi non è venale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : DISINTERESSE

Significato/Curiosità : Caratterizza chi non e venale

Frammenti dei lirici greci (sezione La lirica e i poeti) Nella prima parte è espresso il sogno di una zuppa con cui placare i morsi della fame, non è chiaro chi sia la persona loquens, né chi sia il destinatario ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con caratterizza; venale; L elemento che caratterizza una colonna classica; caratterizza l uomo di poche parole; caratterizza no il panorama sardo; caratterizza la casualità; Come le opere di Giovenale ; Sono famose quelle di Orazio e di Giovenale ; Un tipo unico... per Giovenale ; Genere in cui eccelsero Orazio e Giovenale ; Cerca nelle Definizioni