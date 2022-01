La definizione e la soluzione di: Un arnese del meccanico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Un arnese del meccanico

Attrezzo linguaggio ordinario) per significare genericamente "strumento", "mezzo", "arnese" anche non materiali. L'uso di attrezzi e strumenti per facilitare il lavoro ...