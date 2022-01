La definizione e la soluzione di: Lo Stato asiatico che ha per capitale Damasco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SIRIA

Significato/Curiosità : Lo Stato asiatico che ha per capitale Damasco

Asia (reindirizzamento da asiatico) sia dell'ANP che di Hamas ma di fatto non è una capitale dato che non viene riconosciuto uno Stato palestinese) Qatar (Doha) Siria (Damasco) Turchia (Ankara) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

