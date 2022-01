La definizione e la soluzione di: Lo sport consigliato a chi è meglio che lasci perdere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IPPICA

Significato/Curiosità : Lo sport consigliato a chi e meglio che lasci perdere

Agility dog (categoria sport cinofili) L'agility dog è uno sport cinofilo che consiste in un percorso ad ostacoli (da un minimo di 15 ad un massimo di 22), ispirato al percorso ippico, nel quale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

