La definizione e la soluzione di: Soccorso portato a chi si trova in pericolo.

Soluzione 11 lettere : SALVATAGGIO

Significato/Curiosità : Soccorso portato a chi si trova in pericolo

SOS (categoria Soccorso marittimo) Marittimo che sono a conoscenza di un traffico di Soccorso e che non possono, da parte loro, portare Soccorso alla nave in pericolo, devono seguire ugualmente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

