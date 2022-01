La definizione e la soluzione di: Simile all inizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SI

Significato/Curiosità : Simile all inizio

Calcio (sport) (sezione inizio e ripresa del gioco) «calciare», che indica l'atto di colpire la palla col piede. Il predecessore più Simile al calcio attuale, di cui si hanno tracce fin dal II e III secolo a.C., ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

