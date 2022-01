La definizione e la soluzione di: Sigla su certe bottiglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DOC

Significato/Curiosità : Sigla su certe bottiglie

Espressioni del gergo di Internet (reindirizzamento da Lista di abbreviazioni in uso su Internet) o un BRB. bs: Sigla dall'inglese bullshit (sciocchezze vulg.) BYOB: Sigla dell'inglese Bring Your Own Bottle ("porta le tue bottiglie"), talvolta usato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Altre definizioni con sigla; certe; bottiglie; Si infila in un lettore sigla ; Buoni per risparmiatori sigla ; sigla prima di Iva; La guidò Arafat sigla ; Gradini di certe scale; Appesta certe città; In certe barche è doppio; Si applica su certe fatture; Le imbarcazioni nelle bottiglie ; Le bottiglie tte dell oliera; Una bibita dalla inconfondibile bottiglie tta; Chiudono le bottiglie ; Cerca nelle Definizioni